巨人22歳内野手は「まるで筒香」豪快なバックスクリーン弾が話題　すでにプロ1号もマーク「来季はクリーンアップとして育成を」

荒巻はすでにプロ1号も放っている（C）産経新聞社

巨人2軍は9月16日に行われたイースタン・西武戦（カーミニーク）に延長10回タイブレークの熱闘の末に6−3と勝利。チームを預かって2年目の桑田真澄2軍監督がナインの手により、3度、宙に舞った。

【動画】未来のクリーンアップだ！圧巻のホームランを放った荒巻の打撃シーン

同試合では豪快にアーチをかけたヤングジャイアンツにも注目が高まっている。

1−1で迎えた7回一死一塁の場面で打席に入ったのはドラフト3位ルーキーの荒巻悠。相手3番手、水上由伸の初球、139キロのシュートを一閃。打球はぐんぐんと伸びてセンターバックスクリーンを直撃する豪快な勝ち越し弾を放った。

荒巻といえば上武大からドラフト3位入団、強打の内野手として期待を集めている。

ルーキーイヤーの今季は1軍で31試合に出場し、打率.296、7月9日の中日戦（福島）で雨中の中、豪快にプロ初ホームランを放つシーンも注目された。

8月13日に出場選手登録を抹消され、2軍で調整を続けている。