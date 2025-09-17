巨人22歳内野手は「まるで筒香」豪快なバックスクリーン弾が話題　すでにプロ1号もマーク「来季はクリーンアップとして育成を」

写真拡大 (全2枚)

荒巻はすでにプロ1号も放っている（C）産経新聞社

　巨人2軍は9月16日に行われたイースタン・西武戦（カーミニーク）に延長10回タイブレークの熱闘の末に6−3と勝利。チームを預かって2年目の桑田真澄2軍監督がナインの手により、3度、宙に舞った。

【動画】未来のクリーンアップだ！圧巻のホームランを放った荒巻の打撃シーン

　同試合では豪快にアーチをかけたヤングジャイアンツにも注目が高まっている。　

　1−1で迎えた7回一死一塁の場面で打席に入ったのはドラフト3位ルーキーの荒巻悠。相手3番手、水上由伸の初球、139キロのシュートを一閃。打球はぐんぐんと伸びてセンターバックスクリーンを直撃する豪快な勝ち越し弾を放った。

　荒巻といえば上武大からドラフト3位入団、強打の内野手として期待を集めている。

　ルーキーイヤーの今季は1軍で31試合に出場し、打率.296、7月9日の中日戦（福島）で雨中の中、豪快にプロ初ホームランを放つシーンも注目された。

　8月13日に出場選手登録を抹消され、2軍で調整を続けている。

　元から長打力には定評はあったが、豪快なアーチシーンにはファンの間からも「まるで筒香」とDeNAが誇る左の大砲になぞらえる声や、「来季はクリーンアップとして育成を」「打席で雰囲気ある」など、本格覚醒を期待する声が続々と上がっている。

　現在1軍ではリチャード砂川、中山礼都の勢いのある打撃、また1軍昇格してきた石塚裕惺、浦田俊輔のドラ1、2コンビのフレッシュな活躍も注目されている。
　
　世代交代が進む中、チームの未来を担う背番号60の成長にも引き続き、熱視線が向けられそうだ。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］