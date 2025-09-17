ピルとHRTって何が違うの？女性ホルモンとの上手な付き合い方

「なんとなく知ってる」を「ちゃんとわかる」へ〜

「ピルってずっと飲み続けていいの？」「閉経したらどうなるの？」「HRTって聞いたことはあるけどよくわからない…」

そんな風に感じたことはありませんか？

低用量ピルも、ホルモン補充療法（HRT）も、「女性ホルモンを補う」という点では似ているように見えます。でも実は、目的も使うホルモンの量も、全然違うんです。

今回はこの2つの治療について、違いと使い分けのポイントをわかりやすくご紹介します。

将来の選択肢として、あるいは今のご自身のケアとして、少しでも参考になればうれしいです。

■ 低用量ピルとは？

【避妊だけじゃない、低用量ピルのはたらき】

低用量ピルは、避妊を目的として使われるお薬です。

排卵を抑えることで妊娠を防ぐだけでなく、生理痛の軽減や月経不順の改善にも使われています。

ピルにはエストロゲンとプロゲステロンという2種類の女性ホルモンが含まれており、体内のホルモンバランスを整える効果もあります。

ただし、排卵をストップさせる必要があるため、比較的しっかりとした量のホルモンが使われているのが特徴です。

■ ホルモン補充療法（HRT）とは？

【閉経後の“ゆらぎ”をサポート】

一方、ホルモン補充療法（HRT）は、閉経前後の女性が抱える不調に対して行う治療です。

のぼせや発汗、イライラ、眠れない…といったいわゆる「更年期症状」に対して、足りなくなった女性ホルモンを少し補ってあげる方法です。

こちらは排卵を止めることが目的ではないため、補うホルモンの量は低用量ピルよりも少なめです。

その分、体への負担も調整されており、年齢や体調に合わせて使い分けられます。