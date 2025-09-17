「実力は損なわれない」大谷翔平のPS“リリーフ起用”の可能性を米メディアが言及「決断を下すことになるだろう」

大谷はポストシーズンで先発とリリーフのどちらを務めるのだろうか(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手として5回68球無安打5奪三振と好投したものの、2勝目はならなかった。

【動画】投手・大谷翔平が圧巻の5回無安打投球！フィリーズ打線を封じる

しかし、大谷が降板後にマウンドに上がった2番手のジャスティン・ロブレスキーが5失点と炎上し、リリーフ陣が合計9失点と大誤算となった。

大谷は打者として、8回に一時1点差に詰め寄る50号ソロを右翼席へ放り込み、史上6人目の2年連続50本塁打の快挙を達成。投打で輝きを放ちながら、チームは6−9で敗れてしまった。

パドレスが敗れたため、地区優勝マジックは「9」に減ったが、10月のポストシーズンに向けて、特にリリーフ陣の不安定さは拭えない。大谷がポストシーズンでリリーフで登板する可能性もある。