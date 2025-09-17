御堂筋で「阪神タイガース優勝パレード」吉村知事が１１月２２日の開催を発表　財源は企業協賛金やクラウドファンディングで確保予定

阪神タイガースの優勝記念グッズが阪神梅田本店で販売開始です。



９月７日、２年ぶりのセ・リーグ優勝を果たした阪神タイガース。あれから１０日、阪神梅田本店で１７日に始まったのが、リーグ優勝を記念したオリジナルグッズの販売です（２９日まで ※整理券制・本日分は終了）。



特設会場には、ここでしか買えない選手のサインがプリントされたバスタオルや、ビールかけで選手たちが被ったキャップのレプリカなど、５０種以上もの優勝記念商品が並びます。





初日の１７日は、事前の予約制でしたが、４０００枚以上の整理券がわずか３０分で配布終了。整理券を手にした客で賑わいました。（淡路島から来た客）「整理券は、見たら２分くらいで４００番台。（この日を）待ちわびていました」（京都から来た客）「４万円ちょっとくらい（買った）。（Ｑお目当ては？）ジュートバック。これでもセーブした感じ。日本一のためにお金を残しておかないと」さらに、８階の宝飾品売り場では…（藤林温子アナウンサーリポート）「記念メダルが厳重に保管されています。純金ですって。お値段なんと１７６万円（税込み・限定数５０）。実はこちら、すでに１０数枚くらい予約が入っているんですって」優勝から１０日たっての開催ですが、まだまだ熱気は上昇中！担当者も喜びが溢れます。（阪神梅田本店・宣伝広報部 嶋村尚子さん）「急ピッチで準備を進めておりましたので大変だったんですけど、うれしい悲鳴で。関西の方のみならず、全国の方にこの機会に来ていただけたらなと思います。（Ｑちなみにリーグ優勝しましたが、控えるのは…？）日本一ですね」一方、優勝パレードについても１７日に動きが。（大阪府 吉村洋文知事）「阪神タイガースの優勝のパレードを行います。大阪、関西の皆さん、応援団の皆さんと一緒にお祝いをしたいと思います」大阪府は、日本シリーズ終了以降の１１月２２日に大阪の御堂筋で優勝パレードを行うことを発表しました。府と球団、経済界と協力して実行委員会を立ち上げ、公金の投与は行わず、企業協賛金やクラウドファンディングで財源を確保する予定です。参加者は約５０万人を見込んでいて、開始時間やルートなどの詳細は、今後検討していくとしています。