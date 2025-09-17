「お客さんの命をいまもすごく軽く見てるなと」ＪＲ西日本で『速度制限標識』の設置ミス　福知山線脱線事故で次男を亡くした父親「反省や教訓があればこんなミス絶対に起きない」

乗客１０６人が犠牲になった脱線事故の教訓は生かされているのか？ＪＲ西日本でずさんな速度管理が明らかになりました。



「反省とか教訓とかあったらこんなミスって絶対に起きないと思うんですよ。お客さんの命というのを、いま２０年たっても、すごく軽く見てるなっていうのは、僕の中ではすごくあるんです」



こう、憤りを露にするのは、ＪＲ福知山線脱線事故で当時１８歳の次男を失った上田弘志さん（７１）です。そのわけは先週、ＪＲ西日本が公表したある問題にありました。





それは速度制限標識の設置ミス。ＪＲ西日本によりますと、神戸線や山陰本線など６つの路線１１か所のカーブで、速度制限標識が未設置だったり、正しい地点からずれて設置されていたといいます。中には、本来の制限速度より最大で５ｋｍ／ｈオーバーして表示していた標識もありました。原因についてＪＲ西日本は…（ＪＲ西日本）「（標識設置の）算定に活用する線路の形状にかかわるデータの取り扱いにおいて、一部不備があり、チェックも不十分であったためと推定しています」９月５日、信号の設備工事に伴う確認作業でミスが判明したといい、国鉄から民営化した１９８７年より前から誤った標識に従って列車が走っていた可能性があるといいます。２００５年４月に起きたＪＲ福知山線脱線事故では、快速電車が制限速度を大幅に超えるスピードで急カーブに進入し、曲がり切れずにマンションに衝突したことがわかっています。脱線事故と同様、「カーブ」で起きた“速度標識ミス”にＪＲ西日本の倉坂昇治社長は。（ＪＲ西日本 倉坂昇治社長）「組織全体として安全を確保する仕組みができていなかった。速度の管理をすべき事業者であるので、今回のことは真摯に反省をして、このようなことが繰り返されないように引き続き、安全性の向上に努めていきたいと考えています」脱線事故で次男を亡くした上田さん。今もＪＲ西日本の社員と意見交換会を開くなど、事故を風化させず安全管理を徹底することを求めてきました。ＪＲ西日本に改めて訴えたいことは…（上田弘志さん）「重大なミスやから、その責任者を（社内で）処罰する。厳重注意じゃなくて。何をやっているんだって。福知山線事故をまた起こす気か、と罰することによって、他の社員のために抑止力になると思うんですよ。もしそこで何か起きていたら、そんなものじゃ済まへんよっていうところに気が付いてほしいんです」