ファミチキ風のイヤリングやキャリーバッグ当たる「あげあげ祭」開幕、SNS反響「ちょっと欲しい」「めっちゃオモロイ」
ファミリーマートが、看板商品のファミチキに感謝を込めた大規模キャンペーン「ファミチキ あげあげ祭」を9月16日から全国約1万6300店で実施する。総額約2億円相当のクーポンやユニークなファミチキオリジナルグッズが当たるほか、ファミマオンラインでは限定コラボアイテムの販売も予定されている。
【写真】ジューシーな衣が前面に!? 思わずよだれが出てしまうファミチキのキャリーバッグ
2006年の発売以来、一度もレシピを変えずに累計24億食を突破したファミチキ。物価上昇が続く中、「おいしさ」と「おトクさ」を兼ね備えた施策として企画された今回のキャンペーンでは、対象商品購入でレジ横惣菜などに使える50円割引券を配布。さらにファミペイ提示でスタンプが貯まり、抽選でユニークなファミチキグッズが当たる。
景品には「ピンバッジ」「ランチBOX」「イヤリング」「すね当て＆ソックス」「キャリーバッグ」などがラインアップされ、必要スタンプ数に応じて抽選に参加可能。特にキャリーバッグは5個で応募できるが、当選数はわずか3人という激レア仕様だ。加えて、ファミチキやファミチキレッドが100円引きになるファミペイクーポンも4万人に当たる。
さらにファミマオンラインでは、ファミチキアイテムを詰め込んだ「お楽しみ袋」（税込3000円）や、好評だったサンリオキャラクターズとのコラボ第2弾を展開。ハローキティやシナモロールらがファミマの制服を着た限定マスコットは、ファミチキ袋風のポーチに収まる仕様となっている。このほか、ハンドメイドラグブランド「MIYOSHI RUG」とのルームシューズ（税込7700円）、ファミチキデザインのモバイルバッテリー（税込3980円）など実用性と遊び心を兼ね備えた商品も並ぶ。
オンライン限定商品の予約は9月16日から順次スタートし、各アイテムごとに受付期間や受け取り時期が異なる。数量限定のため、予定数に達し次第終了となる。
SNSでは想像を超えてきたファミチキのグッズに「ちょっと欲しい」「めっちゃオモロイ」と反響。今回の「あげあげ祭」は、ファンにとって“おいしい”だけでなく“楽しい”体験をもたらす一大イベントとなりそうだ。
