◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が試合後、今後の起用法について自身の見解を述べました。

前回登板から中10日で先発登板した大谷選手は5回を無安打に抑える快投。しかし4点リードで降板した後の6回以降、中継ぎ陣が計9失点しチームは敗れています。

大谷選手には試合後、不安定なブルペン陣についての質問が。自身の救援起用の可能性に「いろいろな人といろいろな話をして、その話も出ました」と答え、リリーフ登板を否定しませんでした。

「プレーヤーとしてどこでも行けと言われた時にその対応ができる準備をまずしたいなと思っている」と語った大谷選手。

「それがマウンドでもそうですし、もしかしたら外野も。リリーフで行くということは、その後のことも考えると外野の守備にも就かなきゃいけないということもあると思う。どんな状況になったとしても、しっかり対応できる準備をしたい」と、チームのために外野を守ることも辞さない覚悟を口にしました。

仮に大谷選手が外野を守るのであれば、エンゼルス時代の2021年以来となります。