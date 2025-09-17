関西電力は１７日、美浜原子力発電所（福井県）での新増設に向けた調査計画を発表した。

調査期間は今年１１月から２０３０年頃まで。既存の原発の北側と南側を対象に、２段階の調査で地形や地質の状況を調べる。新増設を想定する原発が１基かどうかについては、未定としている。

１段階目の概略調査は２７年３月までの予定。２１か所のボーリング調査などを実施する。北側の調査エリアには、発電所の敷地外の土地も含まれている。

候補地を北側と南側のどちらかに絞り込み、２７年４月から２段階目の詳細調査に入る。深さ２メートル程度の坑道を掘って地盤を確認したり、地中に設置した地震計で観測データを採取したりする。詳細調査は２９〜３０年に完了する見通しだ。

美浜原発は１、２号機の廃炉が決定し、現在は３号機のみが稼働している。関電は１０年に増設に向けた調査に着手したが、翌年の東京電力福島第一原発事故を受けて中断していた。今年７月に調査を再開すると表明した。

調査では、将来活動する可能性のある断層の有無など、福島第一原発事故後に定められた新規制基準に適合するかどうかを見極める。調査結果に加え、採算性などの事業環境も踏まえ、新増設に踏み切るかどうかを総合的に判断する。新増設すると判断すれば、新規制基準の下では初となる。調査開始から稼働までには２０年程度かかるとみられる。