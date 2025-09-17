大分県由布市で、妻の腕を触ったなどと因縁をつけ、宿泊施設の男性役員から現金を脅し取ろうとしたとして、45歳の男が逮捕されました。

恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、由布市湯布院町川北に住む飲食業の男（45）です。

警察によりますと、男は今年6月17日午前7時すぎ、由布市湯布院町の宿泊施設で男性役員（35）に対し、妻の腕を触ったとして「何が起こるか知らんぞ。ガチだぞ。俺のバックなんでもついているからな。謝罪と賠償してくれれば許す」などと因縁をつけ、現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。

当時、男性役員の関係者が「男女が来て賠償金を払えと言っている」と110番通報し、駆けつけた警察官が双方から事情を聴いていました。その後、被害届を受理して捜査を進め、恐喝未遂容疑で男を逮捕しました。

男の妻と男性役員は顔見知りで、男は数か月前に湯布院町内で自分の妻の腕を触られたと主張しているということです。

警察は事件当時、一緒にいた男の妻（38）も任意で話を聴き、動機などを調べています。