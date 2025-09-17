森絵梨佳、息子への彩り豊かな手作り弁当公開「愛情たっぷり」「参考になる」
【モデルプレス＝2025/09/17】モデルの森絵梨佳が9月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った彩り豊かな手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】森絵梨佳、息子への彩り豊かな手作り弁当
森は「本日の小学生弁当」と添え、息子のために作った弁当を公開。ポテトサラダ、人参の胡麻和え、ブロッコリー、トマトなどが彩り豊かに詰められている。さらに息子との「ママー、ナルトダンスって知ってる？」「知らない。学校で流行ってるの？」「んーまぁ、一定数かな。10人くらいが踊れる」「へぇ」「......ママ、踊って！！」「え。。。あーうん、あとで一緒にやろー」という微笑ましい親子のやりとりを公開した。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「参考になる」「どれも美味しそう」「彩り鮮やか」「栄養満点」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
