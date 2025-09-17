あいみょん、直筆メッセージが話題「字可愛い」「素敵な人柄が伝わる」
【モデルプレス＝2025/09/17】シンガーソングライターのあいみょんが9月17日、自身のInstagramを更新。ファンへの感謝の気持ちをつづった直筆のメッセージを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】あいみょんの直筆文字が「可愛い」と話題
あいみょんは「改めてドルフィン・アパートへ遊びに来てくれた皆さん ほんまにありがとうございました」とつづり、2024年9月末から2025年5月末まで行っていたライブツアー「ドルフィン・アパート」に来場したファンに感謝の言葉を伝えた。
メッセージカードには、手書きで描かれたイルカのイラストの周りに日本語や韓国語、中国語、英語、4カ国の言語で感謝の言葉がつづられている。
この投稿を受け、ファンからは「字可愛い」「素敵な人柄が伝わる」「たくさんの思い出をありがとう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あいみょん、直筆メッセージでファンに感謝
