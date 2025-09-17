第1子妊娠中・高畑充希、タイトなシースルードレスでふっくらお腹披露 【秒速5センチメートル】
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の高畑充希が9月17日、都内で行われた映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）完成披露試写会舞台あいさつに出席。ドレス姿でふっくらとしたお腹を披露した。
【写真】第1子妊娠の高畑充希、タイトドレスでふっくらお腹際立つ
7月16日に第1子の妊娠を発表した高畑。この日は、シースルーのデザインが特徴的な黒のタイトドレスで登場し、ふっくらとしたお腹を披露していた。
本作は大切な人とのめぐり合わせを描いた物語ということで、イベントでは内容にちなみ、「めぐり合わせを感じた瞬間」について話す場面があった。
高畑は「以前歌番組で歌を歌うことになって、『なんの曲でもいいですよ』って言われて。周りの人にアンケートを取って決まって歌った歌が、山崎まさよしさんの『One more time,One more chance』だったんです」とコメント。「One more time,One more chance」は、本作の劇中歌として使用されている。高畑は「それを歌わせていただいてまもなくこのお話をいただいたので、『エモい』と思って。すごくうれしくてお受けした記憶があります」と笑顔を見せた。
「君の名は。」（2016年）、「天気の子」（2019年）、「すずめの戸締まり」（2022年）など、記録的なヒット作を生み出してきた新海監督の劇場アニメーション「秒速5センチメートル」（2007年）。新海監督の初実写化公開作品となる本作の主人公・遠野貴樹を、映画単独初主演となる松村が演じる。（modelpress編集部）
◆高畑充希、ふっくらお腹披露
◆松村北斗主演「秒速5センチメートル」
