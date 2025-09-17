酒田市の林道で16日午後、81歳の女性がクマに顔を引っかかれてけがをしました。県内でことし発生したクマによる人的被害は6件目で、クマの目撃件数は、すでに過去最多となっています。



16日午後3時45分ごろ、酒田市下青沢の林道で「母親がクマに襲われた」と男性から119番通報がありました。警察の調べによりますと、酒田市北青沢に住む81歳の無職の女性が林道脇の畑に1人で出かけたところクマと遭遇したということです。女性はクマに顔を引っかかれるなどして消防の救助隊によって市内の病院に運ばれ手当てを受けました。命に別条はありませんでした。

現場は、大沢コミュニティセンターから東の方向におよそ1.5キロ離れた山中で、地区の人によりますと、周辺ではたびたびクマの目撃情報がありましたが、これまでに人的被害は確認されていなかったということです。また、女性がミョウガやクリなどを採りに林道を歩く姿をよく見かけたといいます。

現場の林道は去年の豪雨災害の影響で途中で崩落していたため、当時、女性は現場まで歩いて入っていったということです。女性はクマに襲われた後、携帯電話で息子に連絡し息子が119番通報しました。市などは周辺住民に注意を呼びかけています。

ことし県内で発生したクマによる人的被害は今回で6件目で、去年1年間に発生した3件の倍になっています。また、ことしのクマの目撃件数は9月14日時点で1057件で、統計を取り始めた2003年以降、はじめて年間で1000件を超え、最も多くなっています。

県は、「ことしはクマのえさとなるブナの実が大凶作となることが予想されていて、今後、クマがえさを求めて山から下りてくることが増える可能性がある」として注意を呼びかけています。

