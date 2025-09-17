レーシーなレストモッド

英国のアナログ・オートモーティブ社は、新しいレストモッドモデル『VHPK』の詳細を発表した。ロータス・エリーゼS1をベースとしており、わずか600kgの重量とセンタードライビングポジションを備えている。

【画像】パワーウェイトレシオは400ps/トン以上！ 初代エリーゼの高性能レストモッド【VHPKを詳しく見る】 全6枚

2000年代初頭のレースシリーズ、オートバイテル・ロータス選手権で活躍したスポーツ・エリーゼから着想を得ており、オリジナルのエリーゼの発表30周年を記念したものとされる。



アナログ・オートモーティブ『VHPK』 アナログ・オートモーティブ

当時のレーシングカー同様、ドライバーはコックピットの中央に座る。車内にはカーボンファイバー部品を多数採用しているという。

ボディもカーボンファイバー製に交換され、カーボンセラミック製ブレーキディスクにより制動力を強化。バネ下重量も削減された。

ミドシップに搭載されるのは、もともとエリーゼの初代モデルに採用されていたローバーKシリーズエンジンだ。ただし、排気量は拡大され、内部構造は鍛造ビレット加工で強化されている。

アナログ・オートモーティブ社によれば、こうした改良により最高出力は250psを超え、パワーウェイトレシオは1トンあたり400psを上回るという。これはオリジナルのエリーゼの163ps/トンを倍以上に上回る数値だ。

生産予定台数は35台で、受注は来年開始される。価格は非公表だが、より控えめな仕様のアナログ・スーパースポーツが6桁台（10万ポンド以上＝2000万円以上）であることから、VHPKはそれを大きく上回ると予想される。