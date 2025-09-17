山形県内の各市町村から出されている広報誌の一部です。皆さん一度は目にしたり、また、毎月家に届いたりという方も多いかと思いますが、山形市では来年1月から広報誌の発行を月2回から1回に減らす予定です。その背景には配達する住民の高齢化などがありました。



広報誌は自治体が住民に伝えたい情報を冊子としてまとめたもので、県内では35市町村すべてで毎月1回から2回発行されています。

山形市の9月の広報誌では、認知症に関する市の取り組みを紹介したコーナーや10月に開かれるマラソン大会の交通規制のお知らせ、さらに市内のイベント情報や市民相談の案内などが16ページの冊子に盛り込まれています。





山形市民（30代）「見たことはある。回覧板とかで回ってくるのは結構見ていて、必要なところは切り抜いて取っていたりしていた」山形市では長年、広報を月2回発行してきましたが、このほど、来年1月から月1回に減らすことを決めました。山形市広報課 長瀬洋一課長「前々から話はあったが、特に最近町内会や自治会から月2回配布することが大変だと伺って何とか1回にできないか市でも検討していた」山形市は現在、広報誌を月に2回10万部ずつ発行していて、それを印刷所から市内に550ある町内会や自治会の代表者に分配しています。そこから各家庭に届けるまでの方法は、町内会や自治会によって異なりますが、配達を担当する住民が一軒一軒回って配る方法が一般的です。山形市民（80代）「ちょうど自治会の組長の当番が来年。だから85歳になると大変なんですよね。いちいち回って歩くのも。やっぱり月2回は大変発行部数も多いでしょうし」山形市広報課 長瀬洋一課長「町内会が細かくなればなるほど仕分けの作業が大変になったり、負担をかけているところがあるので少しでも負担を減らすことを目的に月1回にする」県によりますとことし4月現在、広報誌を月2回発行している自治体は山形市を含めて17市町です。一方、米沢市と酒田市はことしから広報誌の発行を月2回から1回に減らしました。どちらも配達員の減少や高齢化が課題となっていて、米沢市はおととし行った市民アンケートで7割の市民から発行回数を減らした方がいいとの声があり、月1回に減らすことを決めました。山形市は来年1月から、毎月1日の発行分に一本化し、そのほかの情報はおよそ8万6000人の登録者がいる市の公式LINEなどネットを活用して発信していく予定です。山形市民（20代）「流して見ながらこれ気になるとなったら詳しく項目を見る形なので月1回に減ったからと言って困りはしない」「ネットは私たち世代は見られるけど父や母、祖父や祖母はどうなのかなとそこらへん多分困る人は増えると思う」山形市広報課 長瀬洋一 課長「個人的にお知らせしないといけないものは直接本人に通知したりするので、みなさんにご覧いただきたい情報ということで、紙面の中身を厳選していきたい」山形市によりますと、広報誌の配達は地域のつながりや住民同士の交流の役割も担っているとして、月1回に減らした後も住民が一軒一軒回るなどの配達方法を続けていくということです。