安くて家計にやさしい節約食材の代表格・豆腐。シンプルな味わいで幅広い料理に合う“万能食材”として大活躍ですが、さらには低カロリー・高たんぱくでヘルシーということもあり、女性を中心に不動の人気を誇ります。そんな、おなじみの豆腐ですが、今、街の豆腐店の進化がスゴイことになっているのです。



静岡市清水区にあるこの豆腐店はひと味ちがうと大人気。





（買い物客）「ここの豆腐を食べてほかの豆腐を食べると違う。濃厚…豆の味が」（買い物客）「うまいなって心が動くおいしさです」Q.本当ですか？」「食べてみたらいいじゃない。めちゃめちゃうまいですよ」昔ながらの製法でていねいに手作りするこだわりの豆腐。客が絶賛するそのわけとは？一方、静岡市駿河区にあるこちらの豆腐店では…。（取材ディレクター）「豆腐店とは思えないくらいおしゃれな感じです」まるでカフェのような店構えで、メニューには豆乳を使ったスイーツが並び、店内にはイートインスペースまで。（大鈴屋豆腐店 鈴木 税 社長）「豆腐製品を食べてもらうにはどうしたらいいか考えたら、カフェみたいになっちゃいました」「エブリィライフ」は、今、静岡の豆腐店がすごい。常識を覆すおいしさに、進化系スイーツまで、人々を魅了する秘密を調査します。まずは、大きな立体看板が目を引く「松永豆腐店」。静岡市内に3店舗を構える地元で大人気の豆腐店です。店の奥では忙しそうに豆腐を作るスタッフの姿が。そして、店先の水槽には、パック詰めされた様々な種類の豆腐が並びます。店主の松永さんにおすすめの豆腐を聞いてみると…。（松永豆腐店 松永 和真さん）「え～『特選まつなが』ですかね、今の時季まだ暑いので、冷奴にいいと思う。食感も滑らかでプリンみたいな感じとよく客がいう。大豆を全面に出して、うちらしく『松永豆腐店』らしさを全面に出したのがこの豆腐」この豆腐の大ファンだという客は…。（買い物客）「見た目とのギャップというか濃厚なんです。思い描いている豆腐を濃縮した感じ」さらにこの男性も…。（買い物客）「豆腐ではなく料理です。それだけで出来上がってる。食べているだけでうまいなと心動くおいしさ」一方で、対照的なのが、その名も「頑固一徹固豆腐」。数ある商品のなかで、もっとも弾力があってコシが強いのが特徴で、大豆のうま味をぎゅっと凝縮した松永さんの自信作です。（松永豆腐店 松永 和真さん）「これくらい固い豆腐があってもいいと思っていて、沖縄の島豆腐にも負けないくらいの気持ちで作ってる」そして、気になるのが、店先に掛けられたカレンダー。日付の下になにやら書かれていますが…実はこれ、様々な食材を混ぜ込んで作る日替わり豆腐の販売スケジュールなんです。そのラインナップは「枝豆」「山芋」「明太おぼろ」「白ごま」「こしあん」の5種類。この日は「枝豆」が店頭に並んでいました。ほんのりと緑がかっていて、食べ進めると大豆の中に枝豆の風味をほどよく感じることができます。さらに揚げ物系の商品も充実のラインナップ。この「七福がんも」は、7種類の野菜を詰め込んだ人気商品で、煮ても焼いても、生で食べてもおいしい一品です。（松永豆腐店 松永 和真さん）「ぼくは豆腐って本来は脇役の食品だと思う。だけど、僕の作るものによって、食卓で家族団らんで少しでも会話のきっかけとか、ここの豆腐を食べると元気がでるとか、そういう風に感じてくれたらうれしいですね」続いては静岡市駿河区丸子新田にある「大鈴屋豆腐店」。店内には4人が利用できるイートンスペースがあってまるでカフェのような店構えです。主役の豆腐ももちろん販売されていますが、それ以上に目を引くのが豆乳を使ったスイーツメニューの多さ。3種類の豆乳ドリンクとソイラテ。そして、豆乳ソフトクリームに豆乳プリン。さらに豆乳ドーナツは4種類もあります。（大鈴屋豆腐店 鈴木 税 社長）「昔からの豆腐屋という概念がぼくには無くて、ソフトクリームを食べながらゆっくり休んでいってくれればと思って作った」もちろん、主役の豆腐にも並々ならぬこだわりが…。これは店の看板商品の「大豆まるごと絹」。実は作り方に大きな特徴があるのです。（大鈴屋豆腐店 鈴木 税 社長）「うちの豆腐製品は、全部おからを出さない製法で豆腐を作っている。大豆の味がダイレクトでコクがあるんです」豆腐づくりは、水でふやかした大豆を絞って、おからと豆乳に分け、豆乳だけを固めて豆腐にするのが一般的です。ところが、ここでは、あらかじめパウダー状にした大豆を用意して、それを水でかくはんすることで豆乳を作っているのです。つまり、おからを取り除く工程がないため、大豆の栄養分を余すことなく閉じ込めたおいしい豆腐ができるのです。しかし、そこには大きな問題が…。（大鈴屋豆腐店 鈴木 税 社長）「大豆にはえぐみがあって、おからにえぐみがあるのでおいしくない。豆腐ができる、そのえぐみをとるために研究開発を重ねまして…」Q.おいしくできたのはなぜ？「内緒です。それは言えないです…」鈴木社長が、えぐみをとるために試行錯誤を重ねた末に完成させた「大豆まるごと豆腐」。一体、どんな味なのでしょうか。スタジオのみなさん食べて感想をお願いします。（スタジオ出演者感想）（津川 祥吾 アンカー）「見た目は普通の豆腐なんですよね…濃いですね…でも、えぐみは全くないです」（コメンテーター どんどん 代表取締役 三島 徹平氏）「おいしい…濃厚ですね」伝統の味を守りつつも、これまでの豆腐の常識を覆す新たなスタイルを追求する静岡の豆腐店。一度口にしてみれば、その味の虜になること間違いなしです。