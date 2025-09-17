福島県にある建築会社の製材所から時価およそ150万円相当の油圧ショベル1台を盗んだ疑いで、ベトナム国籍の男ら2人が17日逮捕されました。男らは高畠町の牧場からも油圧ショベルを盗んだとしてこれまでに逮捕・起訴されています。



窃盗の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍で宮城県富谷市の自称輸出業・欅田勝平ことグエン ラム ズン容疑者（53）と福島県南相馬市の無職欅田光輝容疑者（69）です。

警察によりますと両容疑者はことし5月31日午後5時半から6月1日の午後0時ごろまでの間、福島県二本松市にある建築会社の製材所で時価およそ150万円相当の油圧ショベル1台を盗んだ疑いです。

2人はことし6月、高畠町竹森の牧場から時価およそ50万円相当の油圧ショベル1台を盗んだとして逮捕・起訴されています。

捜査を進める中、2人が福島県の窃盗事件にも関与していた疑いが浮上。会社周辺で防犯カメラを調べたり聞き込みをしたりした結果今回の逮捕に至りました。

警察は今後の捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしていませんが、転売目的の窃盗とみて余罪を調べています。

また今回盗まれた油圧ショベルは、カギが壊された形跡はなく機械の大きさから別の車に積み込んで盗んだとみられるということです。

