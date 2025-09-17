human woman×Healthy DENIM第3弾♡秋の大人コラボ登場

TSIが展開する「human woman（ヒューマン ウーマン）」から、大人気デニムブランド「Healthy DENIM（ヘルシーデニム）」との第3弾コラボアイテムが登場。展示会で大好評だったジャケット・セミワイドパンツ・ブラウスが、ブランドらしいサイズ感で別注され、ついに発売♡クラシックなデニムと秋らしいコーデュロイが揃い、オンラインショップと全国店舗にて9月17日（水）より販売開始です。

秋を彩るデニム＆コーデュロイ



デニムボウタイブラウス

第3弾コラボは、ON/OFFどちらにも使える上質なラインナップ。デニムボウタイブラウス（\23,100/税込）は女性らしい上品さを演出。

サイズ：M(カラー：ONE WASH)

デニムジャケット

デニムジャケット（\26,400/税込）はシックなワンウォッシュカラーで、カジュアルながら大人の雰囲気に。

サイズ：M(カラー：ONE WASH)

コーデュロイジャケット

さらに、コーデュロイジャケット（\26,400/税込）は秋冬にぴったりのブラウンが登場。シンプルながら表情豊かな生地感が魅力です。

サイズ：M(カラー：BROWN)

美シルエットのセミワイドパンツ



デニムセミワイド

脚長効果が期待できるセミワイドパンツも要チェック。デニムセミワイド（\20,900/税込）はS・M・Lの3サイズ展開で、すっきりとした美脚ラインを叶えます。

カラー：ONE WASH

コーデュロイセミワイド

コーデュロイセミワイド（\20,900/税込）は温かみのあるブラウンカラーで、大人カジュアルにぴったり。どちらも一本持っておくと秋冬の着回しに大活躍間違いなしです♪

サイズ：S/M/L(カラー：BROWN)

大人カジュアルを格上げする特別コラボ♡



human woman×Healthy DENIMの第3弾は、上品さと遊び心を兼ね備えた大人のためのコラボコレクション。

価格帯も\20,900～\26,400と手に取りやすく、普段のワードローブに取り入れやすいのも魅力です。

数量に限りがあるため、気になる方は公式オンラインストアや全国店舗で早めにチェックしてみてください。秋の装いを一気に格上げするアイテムに出会えるはずです♡