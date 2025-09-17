韓国の8人組ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）が17日、東京・豊洲PITで日本2枚目のフルアルバム「Ashes to Light」発売記念ショーケースを開催した。

日本でのアルバムは約4年半ぶり。HONGJOONG（ホンジュン＝26）は「久しぶり皆さんに聴いてもらえるフルアルバム。完成度の高い、ATINY（ファンの総称）の皆さんへのプレゼントのような作品になった」。この日は収録曲の「Ash」「Crescendo」「FACE」の3曲をパフォーマンスし、ファンを熱狂させた。

18年に韓国でデビューし、23年発売のフルアルバムが米ビルボードの「Billboard 200」で1位、英オフィシャルアルバムチャートで2位にランクイン。昨年は米最大級の音楽フェス、コーチェラにK−POPボーイズグループとして初出演を果たすなど、世界的人気を誇る。

現在ワールドツアーの日本公演を開催中。今年は7月にMrs． GREEN APPLE主催の音楽イベント「CEREMONY」に出演するなど日本での活動機会が多く、YEOSANG（ヨサン＝26）は「『CEREMONY』に出演して、ファンの前だけではなく立派なアーティストさんの前でステージをお見せできたことが（今年の活動の中で）印象に残っています」と語った。

HONGJOONGは「日本でもまだ公演があるので、かっこいいステージを作りたい」と意気込み、MINGI（ミンギ＝26）は「元々世界征服が夢ですから」と野望を語り、日本のファンへ「東京ドームに行きましょう」と目標を掲げた。