人気アイドルグループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、公式YouTubeチャンネルで高級腕時計店を巡った。

【写真】キスマイ宮田が大興奮した超高級腕時計の数々と、購入した思い入れのある一本

自身の誕生日やグループ結成20周年などを記念し、新たな腕時計を探していた宮田。複数のブランドを巡る中で、世界三大複雑機構の1つである「トゥールビヨン」の名を冠した4000万円のモデルを試着することに。

重厚な箱の中に入っていた『クラシック トゥールビヨン エクストラフラット スケルトン』の精巧な動きを目の当たりにした宮田は、「色気がある」と大興奮。時計の一部分がスケルトンになっており、プラチナなどが使われた美しい部品が動く様子を食い入るように見つめ、その魅力に取り憑かれた様子だった。

このほかにも、デビューして初めて高級時計を購入した「パネライ」や、ケースが反転して両面異なる時計になる「ジャガー・ルクルト」の『レベルソ』など、数々の名品を熱量込めて紹介。最終的には、かつて購入を熱望しながらも廃盤となっていた「ブレゲ」の『マリーンII』と運命的な再会を果たし、約180万円で購入を決めた。

4000万円の時計を購入するには至らなかったものの、終始楽しそうに時計を語る宮田の姿に、ファンからは「時計選びのセンスが好き」「時計の話をしている姿が楽しそう」といった声が寄せられた。

（文＝東雲りん）