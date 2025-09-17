「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント 4粒入」（税込 1620円）

写真拡大

　「ゴディバ」は、10月1日（水）から、創作集団“CLAMP”とコラボレーションした商品を、全国の店舗や公式オンラインショップ、「GODIVA cafe」で発売。また、公式オンラインショップでは、9月17日（水）10時00分より、一部商品の先行予約を開始する。

【写真】めっちゃ豪華！　人気キャラクターが集結した8粒入も

■コスチューム姿がかわいい

　今回数量＆期間限定で発売されるのは、CLAMPの人気キャラクターたちが「ゴディバ」ショップの制服をイメージしたコスチュームを着ている描き下ろしアートを用いたチョコレートコレクション。

　「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」は、ミニキャラごとに異なるフレーバーのプリントチョコレートや、モコナのチョコレートを詰め合わせたセット。4粒入と8粒入の2種類が用意され、どちらかを買うとオリジナルデザインの限定ギフトバッグも一緒に購入できる。

　また、カップアイスクリーム4種類にオリジナルデザインの保冷バッグが付いた「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」が用意されるほか、モカフレーバーのショコリキサーに限定のタンブラーが付いた「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」も展開される。

　さらに、「ゴディバ×CLAMP オリジナルステッカー プレゼント」企画も実施。「ゴディバ×CLAMPコラボレーション商品いずれかを含む3240円（税込）以上購入で、「オリジナルステッカー」1枚がランダムもらえる。