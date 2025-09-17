¡Ö¥¢¥é¥ì¤Á¤ó¡©¡×¡ÖÉÔ¿³¼Ô¡©¡×¹äÎÏºÌ²êà»äÉþ»Ñá¤ËÍÍ¡¹°Õ¸«¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»äÉþ»Ñ¤ÇÈþµÓ¤ò¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Î¤·¤Õ¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë4¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£Âç¤¤Ê±ï¤Î´ã¶À¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢ÈþµÓ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖDr.¥¹¥é¥ó¥×¡¡¥¢¥é¥ì¤Á¤ó¤«¡ª¡×¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤«¡©²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£