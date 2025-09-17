¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×ºòÇ¯Â´¶ÈAKB¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼àÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡áÅÀÅ©»Ñ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤±£¤»¤º
¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÄË¡¹¤·¤¤¤ª»Ñ¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡2024Ç¯3·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æþ±¡¤òÊó¹ð¤·¡¢ÅÀÅ©»Ñ¤Ë¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤ÏºÇ¶áÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾¯¤·¤Î´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëÆþ±¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ÏAKB48Âè12´üÀ¸¤Îº´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÂÎÄ´¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÊø¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¡Öº£¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸½ºß¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£²ÈÂ²¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ªÆþ±¡¤Ã¤Æ¡ª¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤æ¤«¤ê¤£¡Á¡ªÏÓ¤¬¡¢¡¢¡×¡ÖÍ¥²ÂÎ¤¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ê²á¤®¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤«¤é ÌµÍý¤Ï¤·¤Á¤ã¤À¤á¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌô¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤«¤Î»£±Æ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¬¥ÁÆþ±¡¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÄË¡¹¤·¤¤¤ª»Ñ¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£