原日出子、撮影合間のおうちごはんを披露「家族も揃ったし 色々作っちゃいました」 彩り豊かな手料理に反響「どれも美味しそう」「よっ料理上手！」
俳優の原日出子（65）が14日、自身のインスタグラムを更新。「絶賛撮影中〜ですが ちょっと早く帰れたので お家ご飯 家族も揃ったし色々作っちゃいました」とつづり、彩り豊かな手料理の数々を披露した。
【写真】「どれも美味しそう」「よっ料理上手！」メインや副菜などバラエティに富んだ原日出子の手料理
メインは、鶏むね肉で作ったタンドリーチキンと野菜を合わせたオーブン焼き。ほかにも、おなじみだというきゅうりのお浸しやカプレーゼ、大蒜枝豆、明太子やクリームチーズを合わせたマカロニサラダなど、栄養バランスに富んだ家庭料理が食卓に並んだ。
投稿では「長野のシャルドネと一緒に みんなで美味しくいただきました」と、白ワインも飲みながら家族団らんのひとときを楽しんだことを伝えた。
コメント欄には「どれも美味しそう」「よっ料理上手！」「日出子さん料理上手で素敵です」「毎回、このメニューに感動致します、素晴らしいですね」「きゅうりのお浸し絶対美味しはず！これ作ります」など、温かい声が寄せられている。
