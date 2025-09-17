ギタリストの布袋寅泰（63）が17日、自身のインスタグラムを更新。2012年に移住した英・ロンドンへ戻ったことを伝えた。

布袋は「実に5ヶ月ぶりにロンドンへ戻った」と報告。「ギタリズムVIIIのプロモーションはNHK『あさイチ』から始まり、『Mステ』『僕らの時代』への出演、そしてリハーサルを経ての29本のツアー。合間にはCM撮影や音楽制作、万博やクローズドイベントにも出演。ご褒美のハワイ旅行、世界陸上、井上尚弥戦……なんとも濃厚な滞在であった」と、スケジュールを振り返った。

そして「ヒースローに着陸した瞬間、すべてから解放された自由に思わずガッツポーズ」と告白。「聞き慣れぬ言語が飛び交う人種の坩堝。不意に携帯を向けられることもない」と打ち明け、「我が街のいつもの通りを踊ったり、ジャンプしたり、スキップしながら歩く――これが日本ではなかなかできない」と明かした。

また「ロンドンはすっかり秋の入り口。夜は暖かなジャケットがないと寒いほど。大好きなビストロ・ハブで美味しいシーフードとワインをいただき、夜10時に就寝。そして深夜3時に目が覚め、これを書いている」と続け、「しばらくは予定を立てず、このゆったりとした時の流れに身を委ねたい。明日は花をいっぱい買いに行こう！ロンドンの風景を少しずつお届けします。お楽しみに！」とつづった。