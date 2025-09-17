9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、規制が年々強化される中、ナンパ動画などを配信する“脱法セクシーYouTuber”を、グラビアアイドル・高梨瑞樹が調査した。

【映像】脱法セクシーYoutuberが駅で男性をナンパする様子（実際の映像）

高梨は、脱法セクシーYouTuber「めしあ」のチャンネルを見ると、「知ってるかも！めっちゃXで流れてきます」とコメント。待ち合わせ場所へ向かうときには「有名人に会える気分。100人斬りとかはよく聞くけど、800人斬りは初めて聞いた…レベチだ」と興奮した様子で語った。

そして、男性と一緒にいる「めしあ」を発見。高梨は「ちょっと待って。近づきにくい（笑）」と躊躇する。高梨を見つけためしあは、「871人斬りめしあです」。一緒にいた男性は「アシスタントのてとぅです」と自己紹介した。高梨は「アシスタントさんなんですね。もうナンパしてんのかと思った（笑）」と安心した様子。

高梨は「2人の間に男女関係はないですよね？」と尋ねると、めしあは「センサーが反応しないとやれない」と否定。センサーとは、「恐らく皆さんについているもので、お酒とか入ったらやりたくなるときがあるじゃないですか。女の子ももちろんそうで、それが常に“ここ”についていて、私は結構センサーが反応しやすい（笑）」と説明した。