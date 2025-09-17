（ＣＮＮ）古代アジアの狩猟採集民が、死者の体を煙でいぶして乾燥させ、ミイラにしていたことを示す痕跡が見つかった。最も古い例は、古代エジプトのミイラより１万年近く早い１万４０００年前までさかのぼる。

オーストラリア国立大学の洪曉純・上級研究員らが１５日、米科学アカデミー紀要（ＰＮＡＳ）に発表した。

ミイラ作りは世界各地に古くから伝わる風習。遺体を熱や煙、塩で処理したり、凍結乾燥したりすることで軟組織の水分を取り除き、腐敗を防いで保存する。

洪氏らのチームによると、遺体を煙でいぶして乾燥させる「燻製（くんせい）ミイラ」の技術はオーストラリアの一部先住民の間で知られ、パプアニューギニアで今も実践されている。

チームがこのほど分析した古代アジアの人骨は、一見ミイラではなさそうだったが、脚を大きく折り曲げてあった。この姿勢がパプアニューギニアで作られるミイラと似ていることから、同じように煙でいぶされたとの仮説が浮上した。

これまで、世界最古のミイラ作りは約７０００年前、南米チリ北部のチンチョーロ文化の風習だったとされてきた。古代エジプトでは約４５００年前から始まったとみられる。洪氏らの研究により、その歴史が何千年も前までさかのぼることが分かったという。

洪氏はＣＮＮへのメールで、「この風習は時代を超えた人間の願望を反映しているに違いない。それは家族や親しい人々が、たとえどんな形でも永遠に『一緒』であるようにという、古代から今日（こんにち）まで変わらない望みだ」と述べた。

古くから広まっていた風習

洪氏らのチームは、アジアの発掘現場１１カ所で過去に発見された屈葬（腰や手足を折り曲げた葬り方）の５４例を分析。２０１７年から今年にかけて調べた中国、ベトナム北部、インドネシア・スマトラ島の人骨について結果を発表した。この数年間にマレーシア東部サラワク州、インドネシア・ジャワ島南部、フィリピン・パラワン島北部でも同様の屈葬が見つかったが、今回の研究対象には含まれていない。

同氏によると、両脚を体につくほど折り曲げた姿勢は新石器時代より前、特に中国南部や東南アジアにおける埋葬の最も典型的な特徴として、すでに知られていた。

その不自然な姿勢は長年のなぞだった。洪氏によると、「解剖学的にあり得ない」姿勢だと最初に指摘したのは、札幌医科大学の松村博文名誉教授だ。

研究チームによれば、遺体は埋葬前になって折り曲げられたとみられる。極端な曲がり方から考えて、干からびた皮膚を除く大半の軟組織はその時点までに消失していたのだろう。また、多くの骨に焦げた跡が見えた。

ただし、黒くなっていたのは骨格の一部だけ。火葬しようとして骨が焦げたという可能性は排除された。焦げ跡があったひじや頭蓋骨（ずがいこつ）前面、下肢の骨は、筋肉と脂肪の層が薄く、遺体を火であぶった場合に焼けやすい部位だ。

ただし、焦げ跡のない骨格も多かったため、「仮説を検証する科学的な方法を見つける必要があった」と、洪氏は振り返る。

技術と文化、信仰の相互作用

チームは「Ｘ線回折法」「フーリエ変換赤外分光法」という技術を使って骨を詳しく調べた。その結果、肉眼では分からなかったが、熱にさらされた形跡が見つかった。Ｘ線回折法では骨の微細構造が熱で変化したことが示され、赤外分光法では約８４％のサンプルに低温で長時間加熱された痕跡がみられた。焦げていない骨が変色した部分は、煙を浴びて黒っぽくなった可能性がある。

これらの結果や、現在のパプアニューギニアに伝わる風習との類似点に基づき、研究チームはひとつの説を提示した。それによれば、数千年前の人々は死者をうずくまった姿勢にして低温の火の上にかざし、煙で乾燥させた。こうして燻製ミイラになった遺体を、最後に埋葬場所へ運んだと考えられる。

チームの研究対象のうち、計９カ所の人骨に煙で乾かした形跡があった。このうち最古とされる例は、ベトナム北部の約１万４０００年前の埋葬地で見つかった腕の骨だ。サンプルの大半は、１万２０００〜４０００年前の埋葬地で発掘されていた。

洪氏は「この研究結果から明らかになったのは、新石器時代より前の中国南部と東南アジアの文化に技術と伝統、文化、信仰の独特な相互作用があったことだ」「この風習は驚くほど長期にわたり、広い地域で続いてきた」と説明する。

湿度の高いアジアでは、燻製ミイラが遺体の保存に最も適した選択肢だったのだろう。一方で、その起源は人類がアフリカからアジアへ移動した時代にまでさかのぼる可能性も考えられる。

埋葬の風習には、人々の情緒的なつながりが反映される。この手法で遺体をミイラにした人々は、相当の時間と労力をかけたことだろう。現在も続く燻製ミイラづくりの例を記録した研究によれば、遺体をミイラ化する間、遺族や村人は約３カ月、片時も離れずに世話をし続ける。

新石器時代やそれ以前の人々にとって、遺体を煙で乾燥させる手法は「深い愛情と精神的な献身によってのみ持ちこたえられるコミットメント」だったと、洪氏は話している。