ヒップホップグループ、RIP SLYMEのメンバー、PESが17日、インスタグラムのストーリーズを更新。同グループの今後の活動について言及した。

5人組ユニットだったRIP SLYMEは、2018年に活動休止。メンバー脱退を経て、2022年4月より3人体制で活動していたが、4月に「RIP SLYMEは、メジャーデビュー25周年の記念日である来年2026年3月22日までの約1年間、RYO−Z、ILMARI、PES、SU、FUMIYAのオリジナルメンバー5人で再び活動を行うこととなりました」と発表。メンバーのPES、およびSUの離脱により誤解や臆測が広がっていたことにも触れ、「これらの状況を真摯に受け止め、5人で再びコミュニケーションを取るようになり、さまざまな事柄を話し合ってきました。その中で、過去にメンバー各々やチーム全体に至らない点があったこと、ボタンのかけ違いがあったことを整理していきました。そして「また5人で音楽を作りたい」という思いで合致し、約8年ぶりに再集結する運びとなりました」と経緯を説明していた。

今回、男性ファッション誌「GQ JAPAN」の公式YouTubeチャンネルで、RIP SLYMEの再集結に密着した動画が公開され、ファンからは「もし5人全員が1年って発表しちゃったから、1年で活動休止しなきゃいけないって思ってるなら、全然そんなことないし、なんなら永遠に続けて欲しい」「1年とは言わず、ゆる〜くでいいのでこれからも続けてほしいです！」「最後のPESとRYO−Zのコメントを観ると、本当に期間限定の再結成なんだと思いました。続けてほしいな」と活動継続を期待するコメントが多数寄せられた。

こうした反響を受け、PESは「すみません 僕は一年限定と聞いていたので最後のつもりでやってました」とした上で、「先のことを聞かされていないので分かりませんが これまで通り合わせられるところは合わせていけたらと思います」と活動継続にも含みをもたせた。

また、その後の投稿では「何度もすみません 僕は本当に一年限定にしろなんて言ってないし むしろ期限を設けないで良いのではと進言していたので」と明かしつつ、「何故何度言っても僕が決めた事になっているのか不思議で仕方ありません」と一部の臆測を否定。一方、YouTubeの密着動画でPESは活動再開について「グループとして『ここに向かっていこう』みたいなのはなかったですね。『今が良ければいいんじゃん』みたいな刹那的な考え方ではありますよね。まあでも楽しんでますよね、せっかくの機会なんで。自分1人だったらでっかい所のステージとか出ること多分ないんで、だからその光景を楽しんでますね、人生最後」などと語っており、「映像を観てそう思われそうだなとは思いましたが僕のチェックミスでした」と反省。「以後気を付けますので何卒ご容赦いただけたらと思います」と理解を求めた。