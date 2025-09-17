テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが美女３ショットを公開し、話題となっている。

下村アナは１７日、自身のインスタグラムを更新。「先週は夏休みを頂き、英気を養いました。夏休み最終日に大好きな２人に会えました」と記し、同局の斎藤ちはるアナウンサー、インフルエンサーでアパレルブランドをプロデュースする楫（かじ）真梨子さんとのプライベート写真をアップ。

「偶然、３人ともブラックコーデ まだまだ暑い日が続いています。皆さま天気予報をこまめにチェックして、身体に気をつけてお過ごしください」とつづり、黒のロングワンピースを着たおしゃれな私服姿を披露した。

この投稿には、「とびっきりの笑顔素敵です」「お綺麗です」「ブラックコーデいかしてる！堪（たま）らない！痺（しび）れてます！」「素敵です」「皆さんブラックコーデに眩（まぶ）しい笑顔がとても似合って素敵です」「三人とも素敵です」「スタイルが良くて美しいね」「皆さんお綺麗ですね」「シックでカッコいい」「美と知性を持ち合わせた、三人の競演」などのコメントが寄せられた。