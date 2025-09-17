名曲『テイク・ファイブ』がカクテルに！ デンマーク発の爽やかな一杯とは！？【THE カクテルバイブル500】

ウオッカ【テイクファイブ（Take Five）】

ジャズの名曲に感銘を受け誕生

ジャズピアニスト、デイヴ・ブルーベックの名曲『テイク・ファイブ』に感銘を受けたデンマークのバーテンダーが考案したとされる。ハーブ系のシャルトリューズ（グリーン）とライムジュースが調和し、爽やかな味わいに。

レシピ

ウオッカ：30ml

シャルトリューズ（グリーン）：15ml

ライムジュース：15ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

5/4拍子という当時のジャズ界では珍しいリズムで知られる名曲の世界観を、カクテルで見事に表現した。

ウオッカ【天国の窓（Tengokunomado）】

ヘーゼルナッツの風味豊かな広く愛される味

ヘーゼルナッツの香りと甘い口当たりが、生クリームとも抜群の相性。夢見心地の味わいは、まさに「天国の窓」と表現したくなる。ピンク色のかわいらしい見た目につい飲みすぎてしまわないようご注意を。

レシピ

ウオッカ：30ml

ヘーゼルナッツリキュール（フランジェリコ）：30ml

生クリーム：45ml

グレナデンシロップ：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。クラッシュドアイスを入れたグラスに注ぎ、花を飾りつけて完成。

ひとことメモ

いちごのショートケーキをカクテルにしたような味わいの、楽しい飲み口のカクテル。

ウオッカ（Vodka）とは

ジンと同様、おもに穀類を原料にして発酵、蒸留し、活性炭濾過して雑味成分を除いた無色透明の蒸留酒（スピリッツ）。アルコール度数は40～96度と幅広い。無味無臭でクセがなく、さまざまなカクテルづくりに向いている。ロシアが発祥で、1917年のロシア革命以降はアメリカや北欧でもつくられるように。

