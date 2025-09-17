オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「ANIMA AOW04」と、ストリーマー「BobSappAim」とのコラボモデルを、9月18日15時から通販サイトONKYO DIRECT で受注開始する。価格は18,000円(送料込)で、受注期間は10月17日15時まで。製品は12月中旬から下旬にかけて順次発送される。

電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音など、計11ワードの録り下ろし音声ガイダンスを搭載。充電ケースの天面にはBobSappAimのサイン、イヤフォン本体にはアクセサリーのモチーフをあしらい、パッケージには描き下ろしのイラストを採用するなど、独自の世界観を表現している。

秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」では、9月18日15時から実機を展示。音質や音声が確認できる。

さらに、描き下ろしイラストデザインの「ワイヤレス充電器」(4,950円)、「A4クリアファイル」(550円)、「アクリルイヤホンスタンド」(1,500円)も通販サイト「ONKYO DIRECT」と音アニ1号店で、18日15時より販売する。なお、ONKYO DIRECTでは別途送料がかかる。

コラボモデルのベースとなったANIMA AOW04は、ANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したオリジナルモデルの完全ワイヤレスイヤフォン。Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AACに対応。マルチポイント接続は非対応。連続再生時間は約6時間。充電時間はイヤフォンが約1.5時間、充電ケースが約2時間。充電ケースはワイヤレス充電に対応する。イヤフォンのみIPX4相当の防滴対応。

BobSappAimは、Apex Legendsなどを中心にゲーム実況動画を配信しているストリーマー。