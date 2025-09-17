通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は１０％をわずかに割り込む
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は１０％をわずかに割り込む
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.81 8.10 6.98 7.42
1MO 9.81 7.35 7.45 6.95
3MO 9.68 7.23 7.82 7.51
6MO 9.51 7.14 8.21 7.59
9MO 9.57 7.24 8.57 7.86
1YR 9.57 7.31 8.78 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.71 8.35 7.96
1MO 8.30 8.38 7.73
3MO 8.83 8.72 7.76
6MO 9.12 8.84 7.71
9MO 9.44 9.14 7.88
1YR 9.64 9.33 7.96
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は９．８％と１０％をわずかに割り込んでいる。東京午前には１０％台に乗せていた。昨日からのドル売り・円買いの動きに警戒感が高まったが、足元ではドル円相場が下げ一服となっており、オプション・ボラティリティーも上昇一服となっている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.81 8.10 6.98 7.42
1MO 9.81 7.35 7.45 6.95
3MO 9.68 7.23 7.82 7.51
6MO 9.51 7.14 8.21 7.59
9MO 9.57 7.24 8.57 7.86
1YR 9.57 7.31 8.78 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.71 8.35 7.96
1MO 8.30 8.38 7.73
3MO 8.83 8.72 7.76
6MO 9.12 8.84 7.71
9MO 9.44 9.14 7.88
1YR 9.64 9.33 7.96
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は９．８％と１０％をわずかに割り込んでいる。東京午前には１０％台に乗せていた。昨日からのドル売り・円買いの動きに警戒感が高まったが、足元ではドル円相場が下げ一服となっており、オプション・ボラティリティーも上昇一服となっている。