木曜日は前線が南下する影響で西日本から北日本にかけて雨が降り、局地的に非常に激しい雨の降る所がある見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにも注意が必要です。また、東海や関東甲信を中心に35℃以上の猛暑日になる所があり、残暑が厳しくなりそうです。

東北や北陸では木曜日にかけて雨が降り、断続的に激しい雨や非常に激しい雨が降って、大雨となる所があるでしょう。西日本の日本海側も発達した雨雲がかかり、朝から激しい雨の降る所がある見込みです。西日本や東日本の太平洋側は晴れ間がありますが、晴れる地域も雨の降り出す所があり、局地的に非常に激しい雷雨となる所がありそうです。関東も夕方以降は発達した雨雲がかかり、局地的に滝のような雨が降る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

■24時間予想雨量【多い所】

（水曜日18時から木曜日18時まで）

東北 ：80ミリ

関東甲信：100ミリ

北陸 ：120ミリ

中国 ：100ミリ

九州北部：120ミリ

前線の北側の空気が流れ込む北日本や北陸は、気温が水曜日より低い所が多くなりそうです。一方で、西日本や東日本の太平洋側は厳しい蒸し暑さが続く所が多く、特に関東甲信や東海では最高気温が35℃以上の猛暑日になる所があるでしょう。ただ、夜は朝より気温が低くなる所が多く、金曜日の朝には、これまでより秋らしい空気を感じられそうです。

木曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：22℃ 釧路：22℃

青森 ：24℃ 盛岡：20℃

仙台 ：24℃ 新潟：25℃

長野 ：30℃ 金沢：29℃

名古屋：33℃ 東京：35℃

大阪 ：32℃ 岡山：30℃

広島 ：30℃ 松江：27℃

高知 ：34℃ 福岡：31℃

鹿児島：33℃ 那覇：33℃