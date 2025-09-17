歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。Asia tour 2025 後半戦のスタートを宣言しました。

【写真を見る】【浜崎あゆみ】「大阪2daysいくよーーーっ！！！」Asia tour 2025 後半戦スタートを宣言











浜崎さんは、「【Asia tour 2025】後半戦いよいよスタートします！」と、投稿。続けて、「まずは国内追加公演、大阪2daysいくよーーーっ！！！」と綴り、9月18日の大阪公演を皮切りに、ツアーの後半戦が始まることを宣言しました。









またハッシュタグには、「#大阪TA」「#覚悟はしてます笑」「#負けへんで笑」と綴り、大阪のファンの勢いには負けないという意気込みを伝えています。









そして浜崎さんは、10月11日に中国・広州市で行われる公演のために、「来月からは中国本土へ旅立ちます」と締めくくりました。









この投稿をみたファンからは、「準備万端 あゆに負けへんよ」・「大阪の勢いに負けないでね」・「めっちゃ叫ぶよー 楽しみ」・「気合い最高やで、姫ー 私も負けへんくらい叫ぶよぉぉぉ」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】

