¿ù»³°¦´ÆÆÄ¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÇÀï¤¦¡×¡¡¹ñÊÌ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢18Æü¤Ë±Ñ¹ñÀï
¡¡¡Ú¿¼¥»¥ó¶¦Æ±¡Û½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥°ÇÕ·è¾¡Âç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬18Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ç±Ñ¹ñ¤È¤Î1²óÀï¤ËÎ×¤à¡£17Æü¤ÏÈó¸ø³«¤ÇÎý½¬¤·¡¢¿ù»³°¦´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯Àï¤¦¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏºòÇ¯Âç²ñ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¡£º£Âç²ñ¤Ï8¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹2»î¹ç¤È¥À¥Ö¥ë¥¹1»î¹ç¤Î2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°55°Ì¤Î¥±¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ü¡¼¥ë¥¿¡¼¤é¹¥Áª¼ê¤òÍÊ¤·¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç»ÅÎ±¤á¤Ë¤¯¤ë¡×¤È·Ù²ü¡£24ºÐ¤ÎÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÀ¤³¦47°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¡ÖµîÇ¯¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£