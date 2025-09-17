©ABCテレビ

盲目のピン芸人・濱田祐太郎の前に、超グラマラスな体型の後輩芸人が登場！ 濱田に、彼女の攻めまくった水着姿は伝わるのか？

【TVer】「テレビでやったらアカンやつや！」 盲目のピン芸人・濱田祐太郎に、超グラマラス後輩芸人がモザイク必須のハンドサインを伝授

©ABCテレビ

濱田祐太郎が、仲良しの先輩・藤崎マーケットのトキと一緒に、人気観光地・静岡県熱海市をブラリ旅！ 目が見えない濱田のために、トキは「もう海が目の前でございます！」「熱海の山の方も見えます！」「おい濱田！ ギャルがおるぞ！」「水着ギャルや！」などと説明しながら、一緒に海沿いを歩いた。

©ABCテレビ©ABCテレビ

水着ギャルの正体は、『女芸人No.1決定戦 THE W』の2021王者で知られるオダウエダの小田結希。「遅いな～まだかな～！」と小田が呟いていると、遠くから「おまたせ～ごめんごめん～！」と、相方の植田紫帆が走ってきた。

©ABCテレビ©ABCテレビ

植田も同じく水着姿だが、小田とは比べ物にならないくらい布面積が少ない。合流して、「海行こ～！」「ナンパしに行こか！ 男全部食いに行こか！」などと楽しそうに話すオダウエダに、トキは笑いをこらえながら話しかけた。

©ABCテレビ

植田の格好について、「世界一おもろい」が「口では説明するのが難しい」とトキが笑うと、濱田は「わからへんねん俺～！」ともどかしそう。男性陣に植田が元気に挨拶したため、濱田にとって現状の彼女は、「めちゃめちゃ礼儀正しい子」という好印象しかない。

©ABCテレビ

そんな濱田にオダウエダは、「もう全然普段の格好です！」「めちゃくちゃスレンダーです！」などと、しれっとボケまくり。さらには、「男性芸人みんな触っている」と、豊満過ぎる腹部を触るように勧めた。遠慮がちに触った濱田は、「どこがスレンダーやねん！」とノリツッコミし、トキとオダウエダは笑いが止まらなかった。

©ABCテレビ©ABCテレビ

その後に濱田は、トキたちとシュノーケリングに初挑戦！ 海自体あまり入ったことがなかったが、障がい者専門インストラクターにサポートしてもらい、「めっちゃ冷たいっすけど気持ちいいっす！」と大はしゃぎ。初めて触るウニやナマコに「すげぇ！」「ブニュブニュ！」と驚き、植田に向かって「投げるぞお前に～！」とふざけ、ナマコの粘液にビックリするなど、人生初尽くしの体験を楽しんだ。

©ABCテレビ

なお、濱田が芸人仲間と熱海を満喫した特番『濱田祐太郎のブラリモウドク』は、9月14日にABCテレビで放送された。同番組は、2024年に「ちょいバラトーナメント」内で放送された、濱田のテレビ初冠街ブラバラエティ新作1時間スペシャル版だ。

©ABCテレビ

“お笑い座頭市”濱田が街ブラロケで発揮した、唯一無二の武器「毒舌」=「モウドク」に加えて、“ドク”のある彼のナレーションにも注目。「海の中にはキレイな景色が広がっているんだとか。まあ～僕は見えないんですけど！」「洞窟の中に進むとたくさん魚がいたらしいです。まあ俺は見えへんけど！」といった解説に、思わずクスッとするはずだ。