女優水沢アキ（70）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。婚約破棄後に知り合った香港出身のハリウッドスターとの親密だった関係について語った。

水沢は27歳のときに当時付き合っていた俳優に二股交際されていたことが発覚して婚約破棄の会見をしていた。「婚約破棄したおかげで、スゴい人にも会えて」と話して「テレビ東京の番組で司会をやって、香港にロケにいって、香港の映画産業のロケでした。スーパースターに会っちゃって、友だちになっちゃって、それも婚約破棄したからこそ会えた」と笑顔を見せた。

MCハライチ澤部佑が「どなたでしょう？」と聞くと、水沢はとぼけて「誰でしょう」と名前は出さなかったが、その香港のスーパースターについてヒントを「そのあとハリウッドデビューして」とつぶやくように話した。

神田が「えっ、じゃあ、もう…」と名前を言いそうになると、水沢は大きな声で「言わないでよ、名前、言わないでよ」と神田を制止した。神田は慌てて「言わないです」と、出そうになっていた名前を飲み込んだ。

澤部は「だって、知り合っただけですよね」と探りを入れると、水沢は「毎月日本に来ていたんで、日本でも会ってました」と答えた。岩井勇気は「じゃ、出会っただけじゃないわ」と話すと、水沢は何も言わずに微笑んだ。

水沢は「たとえば、『なるほどザ・ワールド』でパリで終わったら、向こうでバルセロナで映画のロケをやっていて、今からバルセロナ行っちゃう。携帯のない時代に。それで、バルセロナの空港まで迎えに来てくれた」と話して「その映画の名前を言っちゃったら大変ですよね」とその後は香港のスーパースターについては”完全黙秘”した。