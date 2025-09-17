¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬»³ÅÄÍµµ®¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡Ä¡©¡×
ÇÐÍ¥¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê59¡Ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬¡¢16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸ÅÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡Ä¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ì¤½¤á¤Ï¡Ø¥Ò¥Î¥Þ¥ë¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬¾¡¼ê¤Ë¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò²¿ËÜ¤«¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸ÅÅÄ¤Ï¡Ö²¶¥¤¥¥¦¥á¡Ê·àÃÄ¡Ë¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡£¡Ø½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£¸ÅÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸ÅÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê»³ÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ë¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï¡Ê»³ÅÄ¤ò¡ËÇ§¼±¤·¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¸å¡Ø¥Ò¥Î¥Þ¥ë¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£