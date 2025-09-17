70ºÐ½÷Í¥¡¢¾×·â¤Î¡Ö¼Ú¶â£¶²¯5000Ëü±ß¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥ï¥±¤òÀ¸¹ðÇò¡Ö£²²¯ÍøÂ©¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¿åÂô¥¢¥¡Ê70¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£38ºÐ¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ6²¯5000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Î¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö38ºÐ¤ÏÎ¥º§¡£¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤éÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¼«Ê¬¤Î²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¥¹¥´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¿åÂô¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤¿ÃÍÃÊ¤Î4Ê¬¤Î1¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ß·Éô¤¬¡Ö¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿åÂô¤Ï¡Ö6²¯5000Ëü±ß¼Ú¤ê¤Æ¡Ä2²¯ÍøÂ©¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¿ÀÅÄ°¦²Ö¤«¤é¡Ö6²¯5000Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥é¤ÎÃ±²Á¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤ë¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç°é¤Æ¤Æ¡¢Æ¯¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ11Ç¯¤ÇÊÖ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£