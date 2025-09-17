【大雨警戒】県内で警報級大雨の可能性も 17日夜遅くから注意を 24時間降水量は最大120ミリ予想《新潟》
新潟地方気象台は１７日夜遅くから１８日夜のはじめ頃にかけて、新潟県では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼び掛けています。
また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意してください。
１７日午後４時３２分発表の「大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報」によりますと、１８日にかけて前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。
予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。
◆雨の予想
１７日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ３０ミリ
中越 ２０ミリ
上越 ２０ミリ
佐渡 ３０ミリ
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ４０ミリ
中越 ４０ミリ
上越 ４０ミリ
佐渡 ４０ミリ
１８日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 １００ミリ
中越 １２０ミリ
上越 １２０ミリ
佐渡 １００ミリ
県内は１７日夜遅くから１８日夜のはじめ頃にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。
ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。