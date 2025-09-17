新潟地方気象台は１７日夜遅くから１８日夜のはじめ頃にかけて、新潟県では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼び掛けています。



また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意してください。



１７日午後４時３２分発表の「大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報」によりますと、１８日にかけて前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。





前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。◆雨の予想１７日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ２０ミリ上越 ２０ミリ佐渡 ３０ミリ１８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ４０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ４０ミリ１８日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １００ミリ中越 １２０ミリ上越 １２０ミリ佐渡 １００ミリ県内は１７日夜遅くから１８日夜のはじめ頃にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。