高橋祐二が現役引退を発表「喜びも、悔しさも、すべてが自分を成長させてくれた」

9月17日、茨城ロボッツや東京八王子ビートレインズなどでプレーした髙橋祐二が自身のXで現役引退を発表した。

千葉県出身で現在34歳の髙橋は、183センチ77キロのポイントガード。2014年に国士舘大学から山形ワイヴァンズへ入団し、2017年に茨城へ移籍し5シーズンを過ごす。その後2022－23シーズンに福島ファイヤーボンズへ、翌シーズンにはさいたまブロンコスと渡り歩き、昨シーズンは八王子でプレー。B3リーグ戦で43試合に出場し、1試合平均3.5得点1.2リバウンド2.9アシストを記録した。

髙橋は自身のXで次のようにコメントを発表し、クラブや関係者、そしてファンヘ感謝の言葉を伝えた。

「この度、プロバスケットボール選手としての キャリアを終え、引退することを決断しました。気づけば、あっという間に11年。喜びも、悔しさも、すべてが自分を成長させてくれたかけがえのない時間でした。どんな時も背中を押してくれた家族、仲間、指導者、スタッフ、そしてファンの皆さん。心から、ありがとうございました。皆さんの存在があったからこそ、ここまでやり切れました。今は育成年代のコーチとして活動しています。この11年間で得たものを、次の世代に繋げていけるよう、また新しい挑戦をしていきたいと思います。本当に、ありがとうございました！」

【動画】現役生活に幕を閉じた髙橋のラストシーズンハイライト