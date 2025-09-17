ディズニープラス スターで独占配信中の『エイリアン：アース』。『SHOGUN 将軍』のFXが製作を手がけ、エイリアンの生みの親であるリドリー・スコットが製作総指揮を務める本作。映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」で批評家スコア95％フレッシュという、『エイリアン』シリーズの中で最高となるスコア（※9月16日時点）を獲得。第7話は“死”を軸にロスト・ボーイズに訪れた“成長”と、決別の瞬間が描かれた。

参考：『エイリアン：アース』墜落シーンの舞台裏映像公開 アレックス・ロウザーがセットを語る

※本稿は『エイリアン：アース』第7話のネタバレを含みます。

■アイザックの死が呼ぶ波紋

第6話でハエ型の地球外生命体に殺された、トゥートルズことアイザック（キット・ヤング）。酸によって溶かされたそのボディが、発見者のカーシュ（ティモシー・オリファント）やウェンディ（シドニー・チャンドラー）の目におぞましく映ったのは、シンセやハイブリッドにも“死”が訪れること、それ以上に地球外生命体の“獲物”が人間だけでなく彼らも含まれているところに対する恐怖ゆえだろう。

もともと病弱だったロスト・ボーイズたちにとって、ハイブリッドになることは“不死”を意味していた。もう病気にもならないし、死なない。ネバーランドは危険のない、安全な場所。そんなふうに大人から植え付けられていた嘘が露呈したこと、その事実をウェンディはもう無視することができなかった。極め付けに施設を脱走した彼女とハーミット（アレックス・ロウザー）、そしてニブス（リリー・ニューマーク）が目にしたのはロスト・ボーイズの元々の身体が埋められた墓だった。その墓が、人間としてすでに死んでいる事実を改めて彼女たちに叩きつける。

ハーミットにとっても辛いシーンだが、ウェンディとニブスにとっても現実……つまり自分たちはもう“人間側”ではないことを受け入れるためには十分なトラウマ的体験なのだ。その対立思考がボートでの様子につながっていくわけなのだが、ここにきて第1話のラストでカーシュが彼女に語りかけていた「人間の死」に関する言葉が深い意味を持つため、改めて本シリーズの脚本の巧みさを実感させられる。

「動物の世界は油断ならない」

『エイリアン』シリーズにおいて、ゼノモーフをはじめとする“エイリアン”らの存在は、登場人物にふりかかる“理不尽な死”そのものとして機能してきた。それ故にウェンディがハイブリッドもシンセも、サイボーグも人間も、動物の世界においては等しく獲物になり得ると理解した時、死（ゼノモーフ）そのものを味方につけ状況に打ち勝とうとするのだ。

■アーサーの死が子供たちにとって重要な理由

虚ろな瞳で、横たわるアーサー（デヴィッド・リズダール）を見つめるスライトリー（アダーシュ・ゴーラヴ）の表情から始まる第7話。その横には彼が子供であることを強調するかのように、ホワイトタイガーのぬいぐるみが置いてある。そんな彼の元へスミー（ジョナサン・アジャイ）が駆けつけ、状況を理解しないままアーサーを浜辺に運ぶ手伝いをする羽目に。

このシーズンを通して、最も精神的に追い詰められているのは間違いなくスライトリーだろう。モローから脅されたり、誤った倫理観を植え付けられたりした幼い彼は、モラルの指標もないまま嘘をつくようになってしまった。スミーも、まだマトモな嘘のつき方さえ知らない。そんな彼らを意識と記憶を取り戻したアーサーは責めることなく、子供を導く大人として極めて冷静に2人を宥めようとする。嘘は、つき始めたらずっとつかなければいけないこと。そんなこと、周りの大人は教えてくれなかった。アーサーは妻のデイム（エシー・デイヴィス）と違って、科学者でいることに誠実だった。それと同時に、シンセに子供の心を入れたことが、殺人と同意であることも理解している人物だった。ロスト・ボーイズの精神管理をしていたにもかかわらず、不安定になったら記憶を消してしまうデイムに対し、不安定で間違ったことをした彼らに、言葉で道徳を伝えようと努めたアーサー。そんな唯一の良心であり、良い大人がスライトリーとスミーの目の前で死んでしまった。

もう何もかもが手遅れで、何もかもが悪い方向に向かってしまう。そう叫ぶスライトリーに、モローは決して優しい言葉もかけない。ウェンディやニブスと同じように、この2人もまたトラウマ的な体験を通して“大人”にならざるを得なくなってしまうのだ。

■カヴァリエの切り札、カーシュの狙いとは何か

ロスト・ボーイズがカヴァリエの洗脳から目覚めようとする最中、彼は自分がコントロールできそうな、新たな知的生命体に興味を示す。“目玉モンスター”ことT.オセルスだ。なるほど、ウェンディがゼノモーフを操るのに対し、何らかの因縁がありそうなT.オセルスをカヴァリエが操ろうとするわけだ。「化け物には化け物をぶつける！」そんな熱い戦いが期待できそうな一方、人間を宿主にしようと考えているカヴァリエ。一体誰が、その可哀想な人間として選ばれてしまうのだろうか。

また、カヴァリエの腹心であるはずのカーシュが再びおかしな言動を起こしたことも見逃せない。フェイスハガーがついたアーサーを運ぶスライトリーとスミーに遭遇するカーシュ。しかし、彼はそのまま彼らを浜辺に行かせた。思い返せば彼は随分前からスライトリーとモローの通信を聴いている。つまり、モローを筆頭としたユタニによるネバーランド侵攻やゼノモーフの回収などを事前に知っていたのだ。知っていて、全てを起こさせた。その真意が気になるところであり、登場人物それぞれの思惑が交錯する最終話での展開はまるで予想もつかない。

（文＝アナイス（ANAIS））