９月１６日、札幌市白石区の交差点で男性が死亡する事故があり、警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。



事故があった交差点では３年前にも自転車とトラックの死亡事故がありました。



住民は事故防止のための改善を求めています。



事故現場に手向けられた飲み物やパン。



１６日にこの場所で悲惨な事故が起きました。

事故があったのは札幌市白石区東米里の交差点です。



１６日午後３時半ごろ、通行人から「自転車がぐちゃぐちゃになっている。車が現場にいない」と警察に通報がありました。





自転車のそばには札幌市白石区の三戸晶達さん（３１）が倒れていて、呼びかけに応じない状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。この現場では３年前も、交差点を左折しようとしたトラックが自転車を巻き込む事故があり、自転車に乗っていた男子高校生が死亡しました。

事故があった現場は道央道のそばで、非常に交通量の多い道道上の交差点です。



町内会の男性はこの交差点での事故を防止するため改善を求めます。



（記者）「この辺で事故はいままで何件？」



（東米里町内会 千本金屋会長）「４件です。この辺というよりもこの位置です。改善をしてもらうためには交差点の白線を引いてもらう、巻き込み防止用のガードレールを設置してほしい」



過去に死亡事故があった場所で発生した１６日の事故。



警察は、ひき逃げ事件とみて捜査しています。