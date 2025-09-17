[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇103銘柄・下落103銘柄（東証終値比）
9月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは227銘柄。東証終値比で上昇は103銘柄、下落は103銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2122> インタスペス 1390 +300（ +27.5%）
2位 <6999> ＫＯＡ 1487 +298（ +25.1%）
3位 <7719> 東京衡機 340 +66（ +24.1%）
4位 <6455> モリタＨＤ 2860 +497（ +21.0%）
5位 <4464> ソフト９９ 4099 +634（ +18.3%）
6位 <4833> Ｄｅｆコン 259 +35（ +15.6%）
7位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1148 +150（ +15.0%）
8位 <3640> 電算 2990 +334（ +12.6%）
9位 <7034> プロレド 689 +39（ +6.0%）
10位 <3633> ＧＭＯペパボ 2190.1 +111.1（ +5.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8254> さいか屋 453 -66（ -12.7%）
2位 <6400> 不二精機 249 -35（ -12.3%）
3位 <5031> モイ 255 -22（ -7.9%）
4位 <8105> 堀田丸正 690 -44（ -6.0%）
5位 <6740> Ｊディスプレ 28.7 -1.3（ -4.3%）
6位 <2673> 夢みつけ隊 243.2 -6.8（ -2.7%）
7位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 25.3 -0.7（ -2.7%）
8位 <3323> レカム 121.5 -2.5（ -2.0%）
9位 <5985> サンコール 994.1 -19.9（ -2.0%）
10位 <5255> モンラボ 213.9 -4.1（ -1.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2503> キリンＨＤ 2182.7 +52.7（ +2.5%）
2位 <4004> レゾナック 4690 +55（ +1.2%）
3位 <8035> 東エレク 24450 +200（ +0.8%）
4位 <8804> 東建物 2900 +18.5（ +0.6%）
5位 <2282> 日ハム 5822 +37（ +0.6%）
6位 <6326> クボタ 1841.4 +10.4（ +0.6%）
7位 <9532> 大ガス 4297 +21（ +0.5%）
8位 <4507> 塩野義 2625.6 +12.1（ +0.5%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 4069.5 +18.5（ +0.5%）
10位 <8591> オリックス 3954 +16（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8309> 三井住友トラ 4215.7 -23.3（ -0.5%）
2位 <8354> ふくおかＦＧ 4328.3 -23.7（ -0.5%）
3位 <6762> ＴＤＫ 2082 -10.5（ -0.5%）
4位 <8604> 野村 1090 -4.5（ -0.4%）
5位 <4755> 楽天グループ 987.1 -3.1（ -0.3%）
6位 <7453> 良品計画 3152 -7.0（ -0.2%）
7位 <7267> ホンダ 1654.4 -2.6（ -0.2%）
8位 <7013> ＩＨＩ 15720 -20（ -0.1%）
9位 <4506> 住友ファーマ 1616 -2（ -0.1%）
10位 <7203> トヨタ 2947 -3.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
