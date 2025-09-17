　9月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは227銘柄。東証終値比で上昇は103銘柄、下落は103銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2122>　インタスペス　　　 1390　 +300（ +27.5%）
2位 <6999>　ＫＯＡ　　　　　　 1487　 +298（ +25.1%）
3位 <7719>　東京衡機　　　　　　340　　+66（ +24.1%）
4位 <6455>　モリタＨＤ　　　　 2860　 +497（ +21.0%）
5位 <4464>　ソフト９９　　　　 4099　 +634（ +18.3%）
6位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　259　　+35（ +15.6%）
7位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　　 1148　 +150（ +15.0%）
8位 <3640>　電算　　　　　　　 2990　 +334（ +12.6%）
9位 <7034>　プロレド　　　　　　689　　+39（　+6.0%）
10位 <3633>　ＧＭＯペパボ　　 2190.1 +111.1（　+5.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8254>　さいか屋　　　　　　453　　-66（ -12.7%）
2位 <6400>　不二精機　　　　　　249　　-35（ -12.3%）
3位 <5031>　モイ　　　　　　　　255　　-22（　-7.9%）
4位 <8105>　堀田丸正　　　　　　690　　-44（　-6.0%）
5位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 28.7　 -1.3（　-4.3%）
6位 <2673>　夢みつけ隊　　　　243.2　 -6.8（　-2.7%）
7位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 25.3　 -0.7（　-2.7%）
8位 <3323>　レカム　　　　　　121.5　 -2.5（　-2.0%）
9位 <5985>　サンコール　　　　994.1　-19.9（　-2.0%）
10位 <5255>　モンラボ　　　　　213.9　 -4.1（　-1.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2503>　キリンＨＤ　　　 2182.7　+52.7（　+2.5%）
2位 <4004>　レゾナック　　　　 4690　　+55（　+1.2%）
3位 <8035>　東エレク　　　　　24450　 +200（　+0.8%）
4位 <8804>　東建物　　　　　　 2900　+18.5（　+0.6%）
5位 <2282>　日ハム　　　　　　 5822　　+37（　+0.6%）
6位 <6326>　クボタ　　　　　 1841.4　+10.4（　+0.6%）
7位 <9532>　大ガス　　　　　　 4297　　+21（　+0.5%）
8位 <4507>　塩野義　　　　　 2625.6　+12.1（　+0.5%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4069.5　+18.5（　+0.5%）
10位 <8591>　オリックス　　　　 3954　　+16（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8309>　三井住友トラ　　 4215.7　-23.3（　-0.5%）
2位 <8354>　ふくおかＦＧ　　 4328.3　-23.7（　-0.5%）
3位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2082　-10.5（　-0.5%）
4位 <8604>　野村　　　　　　　 1090　 -4.5（　-0.4%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　987.1　 -3.1（　-0.3%）
6位 <7453>　良品計画　　　　　 3152　 -7.0（　-0.2%）
7位 <7267>　ホンダ　　　　　 1654.4　 -2.6（　-0.2%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　15720　　-20（　-0.1%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 1616　　 -2（　-0.1%）
10位 <7203>　トヨタ　　　　　　 2947　 -3.5（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース