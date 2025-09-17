¡ÖÈ½ÃÇ¤Ï´°Á´¤Ë´ÆÆÄ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬5²ó¤Ç¹ßÈÄ¤ÎÎ¢Â¦¸ì¤ë¡¡Èï°ÂÂÇ0¤Î²÷Åê¸å¤ËÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬µÕÅ¾µö¤·¾¡¤ÁÀ±¾ÃÌÇ¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×
¡þMLB ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 9-6 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¸å¡¢5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5²ó68µå¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î´°àú¤ÊÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£¤¹¤ë¤È6²ó¤«¤é·ÑÅê¤·¤¿2ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬°ìµó6¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¾¡¤ÁÀ±¤â¾Ã¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤âÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢6²ó°Ê¹ß¤âÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬¤É¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤«¤È·è¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤ä´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤Þ¤º¤Ïºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î»Å»ö¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï5²óÎ¢¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬¡£¡ÖÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä´»Ò¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡ØÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï´°Á´¤Ë´ÆÆÄ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£