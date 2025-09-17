◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（17日、神宮球場）

両チームのスタメンが発表されました。

巨人は直近2試合で2位争いのライバル・DeNAに連敗を喫し、3位に転落。クライマックスシリーズ（CS）を見据えて、再び2位浮上を目指すなか、この日は敵地で6位ヤクルトと対戦します。

先発マウンドを託されたのはチームの柱でもある戸郷翔征投手。前回登板の9日広島戦は初回に打線が6得点と大量援護。戸郷投手も3回までに3失点を喫するも、粘りのピッチングで6勝目（8敗）を手にしました。

今季は苦しい試合が続くものの、ヤクルト戦に限れば5戦3勝無敗と好相性。戸郷投手がエースの意地を見せ、相手打線を封じ込める活躍に期待が寄せられます。

また野手は直近2試合と同じオーダーで臨みます。ヤクルトの先発・奥川恭伸投手は今季、2試合で2得点しか奪えていない苦手な相手。それでも2位再浮上をかけ、阿部慎之助監督は2連敗で悔しい思いを抱えるメンバーを再びグラウンドに送り出す決断をしました。

▽両チームスタメン

【巨人】

1(左)丸佳浩

2(中)キャベッジ

3(遊)泉口友汰

4(三)岡本和真

5(捕)岸田行倫

6(右)中山礼都

7(一)リチャード

8(二)浦田俊輔

9(投)戸郷翔征

【ヤクルト】1(右)濱田太貴2(遊)長岡秀樹3(左)内山壮真4(三)村上宗隆5(一)オスナ6(二)北村恵吾7(捕)古賀優大8(中)岩田幸宏9(投)奥川恭伸