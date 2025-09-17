現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が17日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。9月13日に開幕した「世界陸上」に魅せられていることを明かした。

スポーツ観戦が大好きな落合氏は「特に陸上はね。日本人の選手が活躍するかどうかっていうことに、みんな集中するけども、世界大会っていったら、とてつもない選手が出てくるからね。オリンピックで金メダル、銀メダル、銅メダル獲った選手とか、世界大会で連覇がかかっているとか、そういう選手が出てくる。それでも予想外の選手が金メダル獲ったというレースもけっこうあるからね」と注目。

大会第1日目には男子35キロ競歩で勝木隼人選手が銅メダルを獲得したことに「世界の3番目だよ」と称賛した。

大会第3日には男子棒高跳びで世界記録が誕生。最後の挑戦で6メートル30センチを跳んだデュプランティス（スウェーデン）に「すごいよ。6メートル30だよ」と大喜びしながら、「そこから背中で降りてくるんだで、よっぽどマットが柔らかくなかったらケガするよな。6メートル30だよ」と、心配しながらも凄さを強調していた。

最後の最後まで勝負を争った男子マラソンには「写真判定だよ。42・195キロ走って、写真判定になるなんて誰も想像していなかったと思う」と興奮を抑えられない様子だった。

注目する競技はあるかと聞かれた落合氏は「結構好きな競技は1万メートル。1500メートル、5000メートル。中距離というのかな。あの駆け引きが面白い。あの出し入れがね。（日本選手が）決勝に残ってメダル争いをしてもらいたい」とエールを送っていた。