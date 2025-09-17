俳優・石田ゆり子（５５）が１７日、東京・表参道の「ＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯ ＣＲＯＳＳＩＮＧ ＰＡＲＫ」で行われた「ポメラート、ヘルムート・ニュートン＆１９８０年代」展開催のテープカットセレモニーに登壇した。

ドイツ出身の伝説的な写真家ヘルムート・ニュートンの単独展開催を記念したイベントで、石田は黒の衣装に、ポメラートの１８Ｋローズゴールドのネックレスにリング、イヤリングを装着して登場。煌びやかな姿に、表参道のギャラリーがうっとり見とれる中、笑顔でテープにはさみを入れた。

写真展を内覧した石田は「１９８０年代は１０代だったんですけど、その時の力強い、華やかな時代を思い出しました。ニュートンさんの写真は力強いのに、ユーモアとかチャーミングさ、女性の美しさや一言では言い表せない魅力にあふれていて、心を奪われました」と感激の様子で振り返った。

８０年代に熱中していたことについて「私は水泳選手でずっと水泳をやっていました。今でも１８歳ぐらいでデビューして、右も左も分からず、芸能界になんとかなじもうとして毎日必死で、本を読んだり、映画とかを見ていたりしていました」と懐かしそうに話した。