秋田で記録的短時間大雨情報…18日にも南の海上でダブル台風発生か　関東は17日も“残猛暑”夜はゲリラ雷雨など注意

北日本などでは、17日朝から警報級の雨が降っています。

一方、18日にもダブル台風が発生する可能性が出てきました。

日本海から東北にのびる前線の影響で、秋田・能代市付近では午前4時40分までの1時間で約100mmの猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表されました。

18日にかけても東北と北陸では大雨の恐れがあり、18日昼までに予想される降水量は東北と北陸で100mmとなっています。

また、南の海上には2つの熱帯低気圧があり、最新の予想では、18日昼ごろまでにダブル台風に変わる見通しです。

今週末にかけても秋雨前線や台風の湿った空気により、列島では大気の不安定な状態が続く予想で、最新の情報にご注意下さい。

一方、17日も関東では厳しい暑さとなっていて、すでに群馬・館林市では36.6度を観測するなど関東では1週間ぶりに猛暑日となりました。

日中の気温の上昇の影響で大気の状態が不安定になっていて、17日夜遅くにかけては局地的に激しい雷雨となりそうです。

落雷や非常に激しい雨に注意してください。