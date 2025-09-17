¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥À¥ó¥¹¥Õ¥©¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¡¡2023Ç¯¤Ë»Ð¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ËÍÙ¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡£¥À¥³¥¿¤ÈÎ×¤ó¤ÀVanity Fair»ï¤Î´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ËÍÙ¤ë¥¨¥ë¤Î»Ñ
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Vanity Fair»ï¤Î´ë²è¤Ç¡¢¥¦¥½È¯¸«´ï¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ë¤Ï¡¢¥À¥³¥¿¤«¤é¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«µÏ¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢ÂçÇú¾Ð¡£ÍÙ¤ë¥¨¥ë¤Î¸å¤í¤Ç¡¢¥À¥³¥¿¤¬¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢¥À¥³¥¿¤¬»ä¤Î¤ª¿¬¤ËÉÔ²÷¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥ä¥Ð¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥³¥¿¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ì¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç³«¤«¤ì¤¿Í§¿Í¤ÎÆÈ¿È¤µ¤è¤Ê¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¨¥ë¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Î¿®¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï³Î¿®¤ò¤â¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥Æ¥¹¥È¤òÌµ»ö¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4ºÐ°ã¤¤¤Ç¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤»ö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥À¥³¥¿¤È¥¨¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¥¨¥ë¤Ï¡¢¡Ö2·î¤Î¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£»ä¤ÎÈþ¤·¤¤»Ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡Ä20ÂåºÇ¸å¤È¤Ê¤ë29²óÌÜ¤ÎÇ¯¡ª¡×¡ÖºòÇ¯¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿»þ¡¢¡ØËå¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
